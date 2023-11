Še pred veselim decembrom: Policisti ujeli mladoletnika in mu zasegli prepovedane petarde

Zoper mladoletnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Grozi mu globa od 400 do 1.200 evrov, o kršitvah mladoletnika pa so obvestili tudi starše, so zapisali na PU Novo mesto.

Policisti so mladoletniku zasegli 646 različnih prepovedanih petard kategorije F2. Foto: Policijska postaja Sevnica

"Žal posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, nelagodje in onesnažuje okolje. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da kršitelji prepovedane pirotehnične izdelke pogosto nabavljajo pri preprodajalcih, na črnem trgu ali preko spleta. Zaradi uporabe teh izdelkov pa je že prihajalo do poškodb, tudi hudih," so opozorili na policiji in dodali, da bodo možje v modrem v naslednjem mesecu izvajali poostren nadzor nad posedovanjem in uporabo prepovedanih in motečih pirotehničnih izdelkov ter zoper kršitelje dosledno ukrepali.