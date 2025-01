Policija z novimi informacijami o streljanju in divjanju v BTC

Potem ko so ljubljanski policisti novembra lani prejeli več obvestil občanov o zbiranju večjega števila oseb na območju BTC Ljubljana, ki so uporabljale zastave, pirotehniko, prevozna sredstva in s tem kršile zakonodajo, policija razkriva nove podrobnosti intenzivne preiskave, ki so jo izvajali za izsleditev oseb.

Že na kraju so policisti neposredno zaznali več kršitev cestnoprometne zakonodaje in posamične kršitve javnega reda in miru.

Zoper šest posameznikov so tako že na kraju izvedli postopke o prekršku, z dodatnim zbiranjem obvestil pa so dodatno ugotovili še osem kršitev s področja cestnoprometne zakonodaje. Policisti zoper kršitelje vodijo ustrezne prekrškovne postopke.

Na kraju so našli in zavarovali več tulcev, ki so jih analizirali na kriminalistični tehniki in potrdili, da gre za tulce plašilno-signalnih pištol, ki nimajo izstrelkov.

V nadaljevanju so policisti pri zbiranju obvestil in na podlagi vseh zavarovanih dokazov ugotovili identiteti oseb, ki sta na neprijavljenem javnem shodu s plašilno-signalnimi pištolami streljali v zrak. Obema so pištoli zasegli in trenutno poteka kriminalističnotehnična analiza zaseženega orožja. Zoper obe osebi bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

"Poudariti želimo, da tovrstna zbiranja, agresivna vožnja, hupanje, uporaba pirotehnike ter druge kršitve v takšni koncentraciji ljudi predstavljajo dejansko tveganje, ki se lahko hitro sprevrže v kazniva dejanja, poškodbe udeležencev in mimoidočih ter ogrožanje premoženja. Vsa ravnanja, ki ogrožajo varnost ljudi, so nedopustna, še posebno varnostno tveganje pa predstavljajo dejanja, ki z uporabo simbolike ali kako drugače spodbujajo spore v večkulturni skupnosti," so ob tem zapisali pri Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Policija se bo zato v takšnih primerih vedno odzvala hitro, odločno in uporabila vsa pooblastila in sredstva, da zagotovi varnost občanom, udeležencem in da tudi ugotovi identiteto ter izvede ustrezne postopke proti kršiteljem zakonodaje, so še navedli.

Decembra je bila prisotnost policistov v Ljubljani še dodatno okrepljena, predvsem ob koncu tednov. Prisotnost bo okrepljena tudi v prihodnjih dneh, ko je v mestu pričakovati večje število ljudi. "Policisti bomo poskrbeli, da bo Ljubljana še naprej varno mesto, vsekakor pa k povečanju varnosti lahko prispeva vsak posameznik s svojim odgovornim ravnanjem," so sporočili iz PU Ljubljana.