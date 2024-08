Trenutno 24-letni Slovenec biva na policijski postaji v Vodicah, ker se je znašal nad policisti in se jim upiral. To še ni vse, saj so naslednji dan ob podrobnem pregledu v njegovem osebnem avtomobilu našli kokain.

Preteklo nedeljo je 24-letni Slovenec ob 21.35 opazil policista v službenem vozilu. Izstopil je iz svojega avtomobila, se približal policijskemu in začel uprizarjati šov, poroča hrvaški Jutarnji list.

Najprej žalil, nato pobegnil

Na policista je kričal, povzročal hrup in ju žalil. Policista sta zahtevala preverjanje identitete in pri tem vztrajala dlje časa, saj mladenič ni hotel izročiti osebnega dokumenta. Ko je ugotovil, da policista ne bosta odnehala, in sta vztrajala pri zahtevanem, je 24-letnik pobegnil. A daleč ni prišel, saj so ga policisti dohiteli in s prisilnimi sredstvi privedli na policijsko postajo.

Naslednji dan so policisti opravili pregled njegovega avtomobila in v njem odkrili 37,9 grama kokaina.

Izkupiček šova je izdan nalog o prekršku zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa, ker je med prijetjem odklonil alkotest, poleg tega tudi ovadba na občinsko sodišče za prekrške, ker je kršil 13. in 17. člen zakona o prekrških zoper javni red in mir. Zaradi zavitka kokaina so ga kazensko ovadili še zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.

Zdaj je v rokah pripornega nadzornika, o njegovi nadaljnji usodi bo odločalo občinsko pravobranilstvo.