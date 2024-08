Pogrešanega pohodnika našli mrtvega

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da so bili v torek ob 13.30 obveščeni, da je na območju Ratitovca v občini Železniki pogrešan pohodnik. Dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik je s pomočjo policijskega helikopterja pregledala območje. Pogrešano osebo so našli mrtvo in jo s helikopterjem prepeljali v Škofjo Loko, kjer jo je prevzela pogrebna služba. V pripravljenosti so bili tudi gorski reševalci GRS Škofja Loka.