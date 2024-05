Pijan zaspal v lokalu, zbudila ga je natakarica. Policija: V priporu se je lahko v miru naspal.

"Pijan gost je v lokalu spal. Ko ga je natakarica prebudila in ga opozorila, da v lokalu ne more spati, se je pričel nedostojno vesti do nje in nanjo kričati. Ker se ni umiril, je poklicala policijo," so primer opisali mariborski policisti in dodali, da se kršitelj tudi ob prihodu policistov na kraj ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov.

"Policista sta zato zanj odredila pridržanje do streznitve. V prostorih za pridržanje se je lahko kršitelj v miru naspal, posledice svojega početja pa bo čutil, ko se bo streznil, saj mu je bil izdan plačilni nalog za navedene kršitve," so še navedli na PU Maribor.