V nesreči s kajakom udeležen otrok, njegovo življenje je ogroženo

Nekaj pred 12. uro se je na Savi Dolinki na območju Beda prevrnil kajak. Pri tem se je poškodoval otrok, njegovo življenje je po neuradnih informacijah STA ogroženo. Blejski potapljači in gasilci so kajak potegnili iz vode in kajakaša pripeljali do mesta, kjer so ga oživljali do prihoda reševalcev, poroča Uprava za zaščito in reševanje.