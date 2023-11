Policija: To na slovenskih cestah počnejo vozniki

Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč so policisti v ponedeljek na avtocestnem omrežju poostreno nadzirali promet. Odkrili so 266 kršitev, povezanih z neustrezno razdaljo, obravnavali 138 prehitrih voznikov in 13 nedovoljenih prehitevanj tovornjakov. V četrtek pa so na dolenjski avtocesti izvedli še nadzor tovornjakov in avtobusov.

Kaj vse gre lahko narobe, če na cesti vozniki niso pozorni, si oglejte tudi v spodnjih videoposnetkih:

Pri prekoračitvi hitrosti je v ponedeljkovem nadzoru izstopal voznik, ki je vozil s hitrostjo 199 kilometrov na uro na delu avtoceste, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na sto kilometrov na uro.

Na policiji opozarjajo, da je neustrezna varnostna razdalja še vedno prepogost vzrok za nastanek prometnih nesreč. Je drugi najpogostejši vzrok, takoj za neprilagojeno hitrostjo. Zato policisti z različnimi oblikami dela stopnjujejo nadzor nad razdaljo med vozili, predvsem na avtocestnem omrežju, kjer so hitrosti velike, so opozorili.

Od 1. januarja do 20. novembra so sicer na avtocestnem omrežju v povezavi z neustrezno razdaljo med vozili ugotovili 4.894 prekrškov, v enakem obdobju lani 3.064 prekrškov, v enakem obdobju leta 2021 pa 2.048.

Zatajitev podatkov, preobremenjena vozila

Pretekli četrtek, 16. novembra, so policisti na dolenjski avtocesti na območju Novega mesta izvedli še popoldansko-nočni nadzor s poudarkom na kršitvah voznikov tovornih vozil in avtobusov.

Preverili so 26 tovornih vozil in avtobusov domačih prevoznikov, 14 vozil prevoznikov evropske skupnosti in sedem vozil prevoznikov tretjih držav. Ob tem so odkrili številne prekrške v povezavi z nalaganjem in pritrjevanjem tovora na tovornih vozilih.

Odkrili so tri voznike, ki so manipulirali s časom trajanja vožnje in zatajili podatke, ki morajo biti zapisani na vozniški tahografski kartici. Odkrite so bile presežene hitrosti vožnje in kršitve v zvezi s preobremenjenostjo vozila.

Med drugim so ustavili domačega prevoznika, ki je tovorno vozilo s priklopnikom zelo preobremenil, saj je skupna masa skupine vozil znašala 59,8 tone (ob dovoljeni teži 40 ton). Na vozilu so bile nameščene neustrezne oziroma poškodovane pnevmatike, poleg tega je voznik v tahografu uporabljal voznikovo kartico, ki ni bila njegova.

Romunski voznik čez dvesto kilometrov na uro

Policisti Postaje prometne policije Celje so v ponedeljkovem nadzoru, katerega poudarek je bil na ugotavljanju prekrškov nezadostne varnostne razdalje in prekoračitev hitrosti, zaznali 48 kršitev zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, in sicer 37 kršitev pri voznikih osebnih vozil in 11 kršitev pri voznikih tovornih vozil ter dve prekoračitvi hitrosti.

Med izvajanjem meritev hitrosti na avtocesti A1 izven naselja Gotovlje iz smeri Šentruperta proti Celju, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 130 kilometrov na uro, so zaznali romunskega voznika, ki je vozil 202 kilometra na uro. Za storjen prekršek sledi plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrek devetih kazenskih točk.

Prehitrega romunskega voznika so policisti oglobili. Foto: PU Celje

Prav tako so ustavili in kontrolirali voznika vlečnega vozila, državljana Madžarske. Ker je imelo vozilo na četrti in peti osi popolnoma uničeni desni pnevmatiki, so ga izločili iz prometa. Prav tako voznik ni imel pravilno zavarovanega tovora v priklopnem vozilu. Voznik je prejel plačilni nalog v znesku 520 evrov, katerega polovični znesek je poravnal na kraju. Prav tako so mu izdali plačilni nalog za pravno osebo iz Madžarske v višini tri tisoč evrov, katerega polovični znesek je prav tako poravnal na kraju.

"Policisti svetujemo, da naj vozniki vozijo z ustrezno varnostno razdaljo in prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah," so ob tem navedli pri Policijski upravi Celje.