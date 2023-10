Policija v Radljah ob Dravi ujela dva huda kršitelja

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so na območju občine Podvelka ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki na znak policista ni ustavil in je poskušal uiti. Ko jim ga je uspelo zaustaviti, so ugotovili, da ni imel vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avto, bil pa je tudi močno alkoholiziran. V bližini so policisti ujeli motorista, ki je v naselju namesto največ dovoljenih 50 kilometrov na uro divjal s 138 kilometri na uro.

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so na območju občine Podvelka ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki na znak policista ni ustavil in je pospešeno odpeljal naprej. Policista sta mu sledila in ga kasneje z uporabo modrih luči in zvočnega signala uspešno ustavila v naselju Podvelka. V postopku sta policista ugotovila, da voznik ni imel vozniškega dovoljenja in da je bilo vozilo, ki ga je vozil, neregistrirano. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik nekaj manj kot dva promila alkohola v krvi, so sporočili s celjske policijske uprave.

Vozniku so vozilo zasegli in na pristojno sodišče v Slovenj Gradcu podali obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je predpisana globa v višini najmanj 3.200 evrov.

Motorist drvel skozi naselje

Med izvajanjem poostrenega nadzora cestnega prometa in meritev hitrosti pa so na relaciji med Podvelko in Radljami ob Dravi izmerili hitrost voznika motornega kolesa, ki je pri omejitvi hitrosti 50 kilometrov na uro vozil kar 138 kilometrov na uro.

Neodgovornemu motoristu so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Tudi zoper njega so podali obdolžilni predlog.

Policija: Nikar prehitro in opiti za volan ali krmilo

Neprilagojena hitrost je še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč, zato pozivamo voznike, naj upoštevajo hitrostne omejitve. Znova pa opozarjamo vse udeležence cestnega prometa, da alkohol nikakor ne spada v promet. V zadnjih letih je bila skoraj za polovico najhujših prometnih nesreč kriva vožnja pod vplivom alkohola.

Kako alkohol vpliva na vožnjo?



Že pri enem promilu alkohola v krvi je bistveno motena reakcija oči na svetlobo in bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.



Za polovico se zmanjšata ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naši odzivi so prepozni in napačni, na določene nevarnosti se sploh nismo več sposobni odzvati. Zato pogosto pride do naletov.



Prav tako se povečujeta reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri enem promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat.