Neuradno: direktorica PU Kranj ni bila pod vplivom alkohola, svoje delo bo opravljala naprej

V okolici Sevnice se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zbilo pešca. Ta je utrpel hude poškodbe in so ga odpeljali v bolnišnico. Po neuradnih informacijah 24ur.com je za volanom sedela Melita Močnik, direktorica Policijske uprave Kranj. Da je bila v prometni nesreči udeležena oseba, zaposlena v policiji, so potrdili tudi na PU Novo mesto in pojasnili, da je zato postopek prevzel posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva.

Danes 24ur.com poroča, da so prejeli neuradne informacije, da je Močnikova po nesreči opravila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,0 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, je pa zanimivo, da policisti niso odredili strokovnega odvzema krvi.

Močnikova naj bi prav tako kljub temu, kar se je zgodilo, še naprej opravljala funkcijo direktorice PU Kranj.