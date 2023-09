Direktorica PU Kranj naj bi povozila pešca

V okolici Sevnice se je zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zbilo pešca. Kot so sporočili s Policije, so hudo poškodovanega pešca z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Po neuradnih informacijah 24ur.com je za volanom sedela Melita Močnik, direktorica Policijske uprave Kranj.

Na PU Novo mesto so potrdili, da je bila v prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto zjutraj, okoli pol osme ure, na lokalni cesti v okolici Sevnice udeležena oseba, zasposlena v Policiji. "Ker je bila v prometni nesreči udeležena oseba, zaposlena v Policiji, je postopek prevzel Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva," so sporočili s PU Novo mesto.

"Policisti policijske uprave Novo mesto so izvedli prve nujne ukrepe, zavarovali kraj in nudili strokovno pomoč pri ogledu kraja. Hudo poškodovanega pešca so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju," so še pojasnili.

Preiskava dogodka še poteka, zato ni znano, ali je nesreči morda botrovala prisotnost alkohola ali pa prekomerna hitrost.

Portal 24ur.com poroča, da je po njihovih informacijah za volanom sedela Melita Močnik, ki je 29. marca 2021 prevzela vodenje Policijske uprave Kranj.