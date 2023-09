Trčil v rob vozišča in pobegnil, nato pa policistom povzročal preglavice

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je v ponedeljek zvečer na območju Dolnje Počehove zgodila prometna nesreča z materialno škodo. 38-letni voznik je trčil v betonski rob vozišča in po trčenju zapustil kraj nesreče. Kmalu so ga izsledili šentiljski policisti. Ker moški med izvedbo policijskega postopka s policisti ni hotel sodelovati, enega izmed njih je celo odrinil in ga poskušal udariti, so zoper njega uporabili prisilna sredstva.