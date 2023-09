Tragedija v Škofji Loki: avtobus do smrti zbil otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Škofje Loke se je danes po 14. uri med speljevanjem z avtobusne postaje zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in otrok. Čeprav mu je zdravstveno osebje zagotovilo prvo pomoč, je otrok zaradi prehudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Policisti so kraj nesreče zavarovali in opravili ogled, udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Cesta je bila v času ogleda zaprta za ves promet.

S policije so sporočili, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in za voznika avtobusa vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.