Policija razkrila motiv za umor v Zgornjem Dupleku

Na območju Policijske uprave Maribor so letos obravnavali dve najhujši kaznivi dejanji zoper življenje in telo, ob tokratnem umoru še uboj, lani pa en umor in tri poskuse ter eno napeljevanje k umoru, ob tem pa še dva uboja. Foto: Shutterstock

Motiv za umor 64-letnega moškega v Zgornjem Dupleku, ki ga je 8. septembra zagrešil 33-letni bosanski državljan, je povezan s koristoljubjem in brezobzirnim maščevanjem, je danes pojasnil novi vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič. Osumljenca so policisti prijeli v petek zjutraj, zdaj pa je v priporu.

Kot je povedal Vidovič, je osumljeni državljan Bosne in Hercegovine z začasnim prebivališčem na območju Hrvaške, ki pa je zadnjih nekaj mesecev zaradi dela v Sloveniji neprijavljen prebival v bližini umorjenega, samostojnega podjetnika.

Tega sta na dan umora v popoldanskem času mrtvega našla njegova znanca, ki sta se z njim predhodno dogovorila za izvedbo del v njegovi delavnici. O tem sta takoj obvestila policijo, ki je ob pregledu trupla s pomočjo dežurne zdravnice ugotovila sum, da je moški umrl nasilne smrti. O tem so obvestili dežurno tožilko in dežurnega preiskovalnega sodnika, ki sta prišla na kraj dogodka.

Kriminalisti so ob ogledu kraja našli različne sledi in predmete, ki so potrjevali sume glede nasilne smrti, med drugim tudi topi predmet, ki ga je osumljeni uporabil pri storjenem kaznivem dejanju.

Dosedanja preiskava je po Vidovičevih besedah pokazala, da je bil motiv za umor koristoljubje, osumljenec in žrtev pa sta se poznala, ker sta bila soseda. Spor naj bi bil posledica domnevne kraje osumljenca.

Na podlagi sodelovanja s tujimi varnostnimi organi so ugotovili, da je osumljeni povratnik kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in da je že bil obravnavan za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.

Vodja mariborskih kriminalistov je ob tem potrdil, da je osumljenec po dejanju iz Slovenije pobegnil v Bosno in Hercegovino ter da so ga prijeli ob njegovi vrnitvi v petek zjutraj na območju Policijske uprave Maribor. Za kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja mu grozi najmanj 15 let zapora.