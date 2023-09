Starejši voznik na hitri cesti z vožnjo v nasprotno smer povzročil prometno nesrečo

Voznika, ki sta trčila, sta se ustavila na bencinskem servisu. Zatem so policisti na operativno-komunikacijski center prejeli več klicev očividcev, ki so prijavljali vožnjo v nasprotno smer. Policisti so na kraj nemudoma poslali več policijskih patrulj.

Starejšega voznika so izsledili pri izvozu Koper center. Ugotovili so, da je 77-letnik z osebnim avtomobilom peljal iz Dekanov proti Bivju. Na krožnem križišču je vstopil na hitro cesto proti Kopru in v nasprotno smer vozil po prehitevalnem pasu. S tem je povzročil nevarno situacijo, ki je imela za posledico prometno nesrečno med drugima dvema udeležencema, zato ga bodo policisti kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje, so sporočili s PU Koper.