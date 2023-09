Znanega igralca po padcu z odra prepeljali v bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski igralec Stephen Fry, znan po svojih vlogah v komedijah, kot je britanska nanizanka Črni gad, je po koncu neke prireditve padel z odra na tla in se huje poškodoval.

Kot piše britanski medij Daily Mail, je 66-letni igralec govoril na festivalu umetne inteligence in tehnologije CogX v Londonu. Po koncu govora, ko je zapuščal oder, je padel z dveh metrov na tla.

Pri tem je utrpel poškodbe reber in nog. V bolnišnico so ga odpeljali na invalidskem vozičku. Nesreča se je zgodila pretekli četrtek in ni jasno, ali je Fry še vedno v bolnišnici, še piše Daily Mail.