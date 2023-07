Zaradi alkoholiziranosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v brunarico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voznik je v nedeljo v naselju Skakovci zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal levo z vozišča, trčil v več ovir in se na koncu zaletel v leseno brunarico, so zapisali na Policijski upravi Murska Sobota.