Motorist z 2,6 promila alkohola povzročil nesrečo

Novomeške policiste so v četrtek popoldne obvestili o padcu motorista na območju občine Straža. Bil je precej pod vplivom alkohola in povzročil nesrečo, na koncu pa tudi sam pristal v bolnišnici.

Ob 15.40 so policiste obvestili, da je motorist padel na območju občine Straža. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 47-letni motorist na parkirnem prostoru gostinskega lokala trčil v dva osebna avtomobila, potem pa nadaljeval vožnjo, vijugal po cesti in pri mostu čez reko Krko padel.

Poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je kršitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,25 miligrama alkohola. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.