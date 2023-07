Na primorski avtocesti trčil v dva divja prašiča

Ponoči je na avtocestnem odseku Razdrto–Postojna pri naselju Hruševje osebno vozilo trčilo v dva divja prašiča, drugo vozilo pa se je ob izogibanju nesreči prevrnilo na streho, so sporočili s centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Ena oseba se je poškodovala.

Nesreča se je zgodila ob 0.50.

Na terenu so posredovali gasilci PGD Postojna in Razdrto, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, pomagali reševalcem NMP Postojna pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo, posuli z vpojnim sredstvom razlite motorne tekočine na vozišču ter pomagali delavcem Darsa pri odstranjevanju posledic nesreče, so v centru še zapisali v sporočilu za medije.