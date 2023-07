Za oba pilota je bilo med gašenjem požara usodno drevo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znan je vzrok strmoglavljenja letala za gašenje, v katerem sta življenje izgubila oba pilota, stara 27 in 34 let, ko sta bila na intervenciji gašenja požara na drugem največjem grškem otoku Evia. Po preletu nad pogoriščem sta s krilom zapela v vrh drevesa in izgubila nadzor nad upravljanjem letala.