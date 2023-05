V strmoglavljenju miga-21 v Indiji umrla dva človeka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na severozahodu Indije je danes med rutinskim urjenjem na hišo strmoglavilo vojaško letalo ruske izdelave mig-21. V strmoglavljenju sta po podatkih tamkajšnje policije na tleh umrla dva človeka, trije ljudje pa so poškodovani. Pilot se je lažje poškodoval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pilota so varno rešili. Letalo mig je strmoglavilo na hišo. Dve osebi sta umrli. Tri osebe so bile poškodovane," je po nesreči v zahodni zvezni državi Radžastan za AFP povedal policist Sudhir Chaudhary.

Indijske letalske sile (IAF) so potrdile nesrečo. "Pilot se je varno izstrelil in je utrpel manjše poškodbe. Da bomo ugotovili vzrok za nesrečo, smo uvedli preiskavo," so iz IAF sporočili na Twitterju.

Današnja nesreča je že šesta z letalom mig-21 od januarja 2021. V Rusiji izdelana letala mig-21 je Indija začela uporabljati v 60. letih prejšnjega stoletja in so desetletja igrala ključno vlogo za državne letalske sile.