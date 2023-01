V strmoglavljenju letala v Nepalu umrlo najmanj 40 ljudi

Na letalu družbe Yeti Airlines, ki je bilo na poti iz prestolnice Katmandu v Pokharo, je bilo 68 potnikov, mewd njimi najmanj 15 tujih državljanov, in štirje člani posadke. Strmoglavilo naj bi tik pred pristankom, ob tem pa zagorelo.

Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti, kako letalo leti nizko nad naseljenim območjem, nato pa se ostro obrne navzdol.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf