Strmoglavilo letalo multimilijonarja, ki je bogastvo zaslužil s fitnesi

Kostariške reševalne službe so v soboto v morju našle posmrtne ostanke ene odrasle osebe in enega otroka, za katera predvidevajo, da sta umrla v nesreči manjšega letala v petek. V času nesreče naj bi bil na krovu letala premožni ustanovitelj največje nemške verige fitnesov McFit Rainer Schaller z družino, poroča portal Deutsche Welle.

Komunikacija z zasebnim letalom je bila prekinjena v petek okoli 18. ure po lokalnem času. Letalo je vzletelo iz Mehike, namenjeno pa je bilo v mesto Puerto Limon na vzhodni obali Kostarike.

Iz obalne straže so potrdili, da so razbitine letala odkrili 28 kilometrov od letališča, kamor so bili potniki namenjeni. Po navedbah tiskovne predstavnice podjetja McFit za nemški časnik Bild so bili med ponesrečenci Schaller, njegova partnerka, dva otroka in neznan moški ter švicarski pilot.

Reševalna akcija je stekla že v petek, a bila nato prekinjena zaradi teme in slabih vremenskih pogojev. Obalna straža je v soboto z ladjami in letali nadaljevala z iskanjem pogrešanih.

Nemška javna televizija ARD je v raziskavi leta 2019 Schallerjevo premoženje ocenila na okoli 250 milijonov evrov. Fitnesi McFit poleg Nemčije obratujejo še v Avstriji, Španiji, Italiji in na Poljskem.