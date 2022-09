Svet je v živo spremljal tragedijo: letalo strmoglavilo v morje

Več ur je danes ves svet spremljal pot zasebnega letala, ki poleta iz Španije ni končalo na nemškem letališču, kot je bilo predvideno. Letalo je pot nadaljevalo proti Švedski in je nekaj minut pred 20. uro strmoglavilo v morje ob obali Latvije. Po poročanju nemškega Bilda so v letalu bili pilot ter zakonca z otrokom.

Že takoj po vzletu v Španiji je pilot zasebnega letala javil kontroli letenja, da imajo težave s pritiskom v kabini, poroča nemški Bild. To je bila edina komunikacija z letalom, ki je od omenjenega sporočila naprej letelo nemo. Zato so po poročanju Bilda tako Španci kot Francozi poslali svoje vojaške lovce, da so letalo spremljali na poti skozi njihov zračni prostor. Nadzor so pri prečkanju meja prevzele vojske drugih držav, na koncu so letalu sledili Danci. Nihče od vojnih pilotov ni v pilotski kabini zasebnega letala opazil nobene osebe.

Skoraj 200 tisoč ljudi je pot zasebnega letala spremljalo v realnem času prek spletne in mobilne aplikacije flightradar24, od koder so tudi posnetki v članku.

BREAKING 🇱🇻 : The plane is now turning towards #Latvia. Losing height fast.#Germany pic.twitter.com/MzASn0fiUu — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 4, 2022

Letalo je približno 20 minut pred 20. uro pričelo izgubljati višino ter hitro spreminjati smer. Po petih minutah neobičajnega letenja je strmoglavilo v morje ob obali Latvije.

Iz švedske obalne straže so sporočili, da so našli mesto, kjer je letalo strmoglavilo. "Možnosti, da bomo našli preživele, so minimalne," je za Aftonbladet dejal predstavnik švedske obalne straže Lars Antonsson. Pri iskanju ostankov letala se bodo Švedom pridružili tudi Latvijci.

Wild developing ghost plane incident over Germany not sure this ends well https://t.co/7cFR9ShMjb — Mitchell Prothero (@mitchprothero) September 4, 2022

