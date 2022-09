Več sto naročil: dan D za prvo kitajsko potniško letalo

C919 so razvijali 14 let in opravili prvi polet leta 2017. Po težavah naj bi v teh dneh le pridobili certifikat, s katerim bo letalo lahko prešlo v komercialno uporabo.

C919 so razvijali 14 let in opravili prvi polet leta 2017. Po težavah naj bi v teh dneh le pridobili certifikat, s katerim bo letalo lahko prešlo v komercialno uporabo. Foto: Guliverimage

Kitajska želi s svojim novim letalom C919 vsaj deloma prekiniti odvisnost od francoskega Airbusa in ameriškega Boeinga. Gre za potniško letalo z enim prehodom, ki ga zadnjih 14 let razvija in izdeluje državno podjetje Comac. Po zapletih v letu 2021 s pridobitvijo letalskega certifikata, naj bi v teh dneh C919 le pridobil ustrezna dovoljenja, da poleti in ga domače letalske družbe začnejo uporabljati v komercialne namene.

Kitajsko prvo doma izdelano potniško letalo bo nadgradnja zadnjih dosežkov domače letalske in vesoljske industrije. Pred časom so namreč potrdili, da bodo opravili tri misije do Lune, kjer bodo preiskovali minerale, ki jih je odkrilo vozilo chang'e-5. Zdaj želijo s prvim doma razvitim in izdelanim potniškim letalom razbiti monopol Airbusa in Boeinga.

Pred desetimi dnevi prvič pristal v glavnem mestu

13. septembra je ljubitelje portala FlightRadar24 presenetil pogled na dve letali comac C919, ki sta pristali na letališču v Pekingu. Šlo je za prvi obisk tega letala v glavnem mestu, celotno pot pa ju je spremljalo letalo ARJ-21. Kot so kasneje zapisali domači mediji, sta letali pristali v prestolnici zaradi pridobitve certifikata, ki bo omogočil začetek komercialne rabe.

Prvi testni polet so pri Commercial Aircraft Corporation of China oziroma krajše Comac z letalom C919 opravili že leta 2017. Za leto 2021 so napovedali prve dostave kupcem, toda prvotne načrte so morali nekoliko prilagoditi zaradi težav pri pridobivanju certifikata. Kljub temu so pri China Eastern Airlines lani naročili pet letal C919, ki jih bodo uporabljali predvsem za prevoz potnikov znotraj države. Z njimi bodo povezovali Šanghaj z drugimi večjimi mesti, kot so Peking, Guangdžov, Šenzen, Čengdu, Wuhan in Čingdao.

Naročila se kopičijo

Skupaj so pri Comac od različnih kitajskih letalskih družb dobili že več sto naročil za C919. Njegova prednost so kompaktne mere, saj ima letalo le en prehod in bo lahko tekmovalo s srednje velikimi letali tipa airbus A310 in boeing 737. V C919 bo prostora za 158 in 168 potnikov, odvisno od števila sedežev poslovnega razreda. Doseg je omejen na 5.555 kilometrov.

Comac je državno podjetje, ki so ga ustanovili leta 2008 z enim samim ciljem – narediti domače potniško letalo. A že leta 2017 so številni dvomili o tem, da bo to letalo izdelano izključno z deli kitajske proizvodnje. Kot so hitro ugotovili ima letalo vgrajen pristajalni mehanizem, ki ga izdelujejo v Nemčiji, notranjost izdelujejo Avstrijci, motorje pa izdeluje francosko-ameriško podjetje.

