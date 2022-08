Letalo strmoglavilo na avtocesto: "Neverjetno je, da so vsi preživeli" #video

This plane landed on the freeway in Corona today with no injuries or death. pic.twitter.com/kGscv3YmtV — Whippet good (@von_rocco) August 10, 2022

Na vzhodne pasove avtoceste v Coroni v Kaliforniji je včeraj popoldne strmoglavilo manjše letalo, v katerem sta bili dve osebi. Ob strmoglavljenju nobena od njiju ni bila poškodovana, prav tako ni bil poškodovan noben potnik v avtomobilu na avtocesti, so sporočili uradniki kalifornijske avtocestne policije.

I am at the plane crash on the eastbound 91 Freeway west of Main Street in Corona. pic.twitter.com/iUoboP9gaU — Brian Rokos (@Brian_Rokos) August 9, 2022

Kam je bilo letalo namenjeno in ali je pravkar vzletelo, ni znano. V letalo se je ob padcu zaletelo eno vozilo, in sicer tovornjak Toyota tundra, a voznik in sopotnika tega vozila niso bili poškodovani. Po strmoglavljenju je letalo zagorelo, na kraj dogodka so nemudoma prihiteli gasilci, piše v sporočilu za javnost.

On-scene footage from Corona Engine 3 as they arrived on scene to the plane crash on the 91 Eastbound in Corona. #PlaneCrash #91freeway #Corona #CoronaFire pic.twitter.com/a0DwwV4aOB — Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) August 9, 2022

"Neverjetno je, da nihče ni bil poškodovan," je dejal Edward Pajardo, voznik, ki je v trenutku nesreče vozil po avtocesti in bil priča dogodku. Pajardo je v času vožnje imel na armaturni plošči nameščeno kamero, ki je posnela padec letala.

Vsaj dva desna pasova avtoceste sta bila zaprta, policija pa je zaprla tudi priključek na avenijo Lincoln na vzhodni avtocesti. Kamere Caltrans na avtocesti so pokazale zelo gost promet, ki se je premikal mimo mesta nesreče.