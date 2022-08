Navodilo ruskim pilotom: "Če je pristajalna steza dovolj dolga, vam ni treba zavirati"

Zaradi sankcij, ki sta jih proti Rusiji uvedli Evropska unija in ZDA, so letalski prevozniki v Rusiji prisiljeni zmanjšati porabo na minimum. Ruskim pilotom je bilo tako naročeno, naj ne zavirajo premočno, da se izognejo obrabi zavor in drugih delov.

Letalske družbe Urals Airlines, Rossiya in Pobeda so objavile podobna navodila, v katerih so pilotom naročile, naj bodo pozorni na začasno politiko učinkovite porabe goriva in varčevanja z deli letala, poroča The Telegraph.

Letalska družba S7 Airlines je svojim pilotom naročila, naj uporabijo vzvratni potisk motorja in se izogibajo načinu samodejnega zaviranja, če je vzletno-pristajalna steza dovolj dolga. Pilotom so med drugim naročili, naj ne zavirajo premočno in naj ne hitijo s steze, da bi naredili prostor za druga letala.

Nadzorniki zračnega prometa so dobili navodilo, naj letalom ponudijo daljše slote, na vzletno-pristajalni stezi, da imajo več časa za vožnjo po pisti.

Slot je dovoljenje, ki ga da koordinator za uporabo celotnega obsega letališke infrastrukture, potrebnega za opravljanje zračnega prevoza na koordiniranem letališču na določen datum in ob določenem času za namen pristajanja ali vzletanja.

Zaradi sankcij ostajajo brez delov

Rusom primanjkuje delov za letala, saj mednarodna podjetja zaradi sankcij zavračajo izdajo rezervnih delov Rusiji.

Po ocenah ruskih medijev domačim letalskim prevoznikom do konca poletja ne bo preostalo drugega, kot da razstavijo nekaj letal, da bi dobili rezervne dele.

Jurij Borisov, podpredsednik ruske vlade, pristojen za civilno letalstvo, je priznal težavo in na tiskovni konferenci pred nekaj tedni dejal, da bi obstoječe število letal tuje izdelave lahko pet let zadostovalo za rezervne dele, preden bi floti zmanjkalo sredstev.

"Če je vzletno-pristajalna steza dolga, vam ni treba zavirati"

Podpredsednik ruskega sindikata letalskega osebja Oleg Prikhodko pa je za spletno stran Ridus povedal, da nasvet "na noben način ne ogroža varnosti".

"Če je vzletno-pristajalna steza dolga, vam ni treba zavirati. Letalo se bo ustavilo na koncu steze zaradi zračnih zavor in vzvratnega potiska motorja," je dejal.