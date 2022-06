Voditelji G7: V načrtu imamo še eno sankcijo proti Putinu #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

123. dan vojne v Ukrajini. Ruske sile so v soboto zavzele Severodoneck. Poveljnik elitne enote ukrajinskih marincev je za Sky News povedal, da je bilo blizu frontne črte južno od Severodonecka ubitih ali ranjenih 80 odstotkov vojakov. Britanski premier Boris Johnson je voditelje skupine G7 pozval, naj ne "obupajo" nad Ukrajino in ji obljubil dodatno finančno podporo. "Ukrajina lahko zmaga in bo zmagala. Toda za to potrebujejo našo podporo. "Zdaj ni čas, da se odrečemo Ukrajini," je dejal Johnson. Na vrhu naj bi se voditelji G7 dogovorili o prepovedi uvoza zlata iz Rusije in ji tako onemogočili dostop do donosnega trga za to plemenito kovino.

Nemški kancler Olaf Scholz bo danes sprejel voditelje skupine najrazvitejših demokracij sveta, tridnevni vrh pa bo tokrat potekal v luči vojen v Ukrajini in njenih posledic, kot so dvig cen energije in hrane.

Od voditeljev G7 se pričakuje, da bodo še naprej enotni pri podpori Ukrajini in še naprej pritiskali na Kremelj, dokler bo to potrebno.

Na vrhu naj bi se voditelji G7 dogovorili o prepovedi uvoza zlata iz Rusije in ji tako onemogočili dostop do donosnega trga za to plemenito kovino.

Od začetka vojne je Rusija uničila več kot 150 ukrajinskih spomenikov, trdi ukrajinski parlament.

"Ukrajina bo znova imela mesta, ki jih je izgubila v bitki z Rusijo, vključno s Severodoneckom," je v zadnjem nagovoru dejal Volodimir Zelenski.

Dodal je, da je na Ukrajino v zadnjih 24 urah padlo 45 ruskih raket in izstrelkov. Napade je opisal kot "ciničen poskus zloma duha ukrajinskega ljudstva". Zahod je ponovno prosil za več orožja in dejal, da so neusmiljeni raketni napadi potrdili, da sankcije proti Rusiji niso dovolj za pomoč Ukrajini.

Poveljnik elitne enote ukrajinskih marincev Oleksandr je za Sky News povedal, da je bila večina njegovih najbolje usposobljenih vojakov ranjenih ali ubitih blizu frontne črte, južno od mesta Severodonecka.

"To je izgubljeno jedro izkušenih vojakov, ki so se skupaj borili od leta 2018. Moja enota je bila stoodstotno sestavljena iz poklicnih vojakov, ki imajo veliko izkušenj. Zdaj jih je 80 odstotkov nesposobnih zaradi hudih poškodb ali smrti," je povedal.