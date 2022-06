Na zunanjem ministrstvu se je danes prvič sestal strateški svet za zunanjo politiko v novi sestavi in opravil izčrpno razpravo o Ukrajini. Kot je po skoraj triurni razpravi poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon, so se kljub nekaterim različnim pogledom strinjali, da si želijo predvsem čimprejšnje končanje vojne v Ukrajini. Med drugim je Fajonova razkrila okvirni datum svojega napovedanega obiska pri kolegu Dmitru Kulebi v Kijevu. V Ukrajino bo predvidoma odpotovala julija.

Ministrica @tfajon po prvi seji Strateškega sveta: "Opravili smo zelo izčrpno razpravo, tudi s soavtorji javnih pisem o Ukrajini 🇺🇦. Hvaležna sem za različne poglede in predvsem za strinjanje, da si želimo kot #Slovenija 🇸🇮, politika in strokovna javnost skupaj iskati rešitve." pic.twitter.com/aLeWjNXG1i — MFA Slovenia (@MZZRS) June 24, 2022

Na prvem mestu je bilo "zelo jasno strinjanje, da želimo končanje vojne v Ukrajini, da si želimo to doseči po mirni poti, s kulturo miru, s politiko kulturnega dialoga, k čemur nas zavezuje tudi ustava". Samo hiter konec vojne tudi lahko umiri energetsko draginjo, prehrambno krizo in varnostna tveganja, kar je ključno tudi za Slovenijo.

Kot eno ključnih sporočil je ministrica izpostavila tudi strinjanje, da mora Slovenija oziroma EU v odnosu in odzivu na ukrajinsko krizo ostati enotna. V tem kontekstu bomo namreč najlažje reševali vse posledice te grozljive vojne v naši soseščini.

"Tu bo Slovenija - seveda ob vseh obsodbah, ki smo jih že izrekli na račun ruske agresije v Ukrajini - spoštovala vse mednarodne zaveze, mednarodno pravo, kar pomeni, da bomo tudi znotraj mednarodnih organizacij - Evropske unije in zveze Nato - sodelovali pri sprejemanju sankcij, kot smo to počeli že doslej."

Prav tako je zatrdila, da bo Slovenija zagotovo še naprej pomagala Ukrajini, "kjerkoli bo le mogoče". "Ko smo govorili o pomoči Ukrajini, smo se strinjali, da seveda Slovenija nadaljuje humanitarno in razvojno pomočjo, pa tudi vojaško, a tu nekih velikih zmogljivosti nimamo," je dejala zunanja ministrica.

Posebej je ob tem izpostavila možnost pomoči Ukrajini pri razminiranju, pa tudi pri oskrbi ranjencev in na njeni poti proti članstvu v EU. Pogovori o tem z Ukrajino že potekajo.

Fajonova julija v Kijev

"Izrazili so velik interes in mislim, da bomo ob predvidenem obisku v juliju lahko konkretizirali katero od teh idej," je povedala zunanja ministrica in tako tudi razkrila okvirni datum svojega napovedanega obiska pri kolegu Dmitru Kulebi v Kijevu.

Na novinarsko vprašanje o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini je odgovorila, da oblasti v Kijevu vedno izpostavljajo predvsem to, da potrebujejo orožje, a dodala, da vse tovrstne razprave potekajo v okviru EU in zveze Nato.

Zunanja ministrica za diplomatske pogovore z Moskvo

Fajonova je v nadaljevanju dejala, da bi morali iskati tudi čim več diplomatskih možnosti in kanalov za pogovor z Moskvo, da bi lahko dosegli kompromis in mir. "Ti glasovi pri nas zagotovo so prisotni in so tudi legitimni," je dejala.

Obenem je omenila "pobude, da se kot majhna država povezujemo s sorodnimi državami", ki se zavzemajo za okrepitev diplomatskih poti za reševanje krize, ter jih prav tako označila za "razumljive in legitimne".

Poleg tega je zunanja ministrica v svoji izjavi za novinarje večkrat poudarila, da bo Slovenija "vedno ostala podpornica miru" in "delovala v smeri zagotavljanja miru v naši soseščini".