Kot je na Twitterju zapisalo slovensko zunanje ministrstvo, je ministrica Fajonova ukrajinskemu kolegu zagotovila podporo pri pridobitvi statusa kandidatke za članstvo v EU in povojni obnovi države. Sporočila mu je tudi, da bo kmalu obiskala ukrajinsko prestolnico.

"Hvala za odprt in ploden pogovor! Slovenija je zavezana pomoči ukrajinskim državljanom, da bi čim prej znova živeli v miru. Pomagali bomo tudi pri obnovi infrastrukture ter ponovni vzpostavitvi stabilnosti in upanja," je ministrica za zunanje in evropske zadeve zapisala na Twitterju.

Kot je medtem tvitnil Kuleba, se ji je v pogovoru zahvalil za podporo pri kandidaturi za članstvo v uniji. "Strinjala sva se, da je treba pospešiti sprejemanje sedmega paketa sankcij EU proti Rusiji. Slovenijo sem povabil k sodelovanju pri obnovi ene od v vojni razdejanih ukrajinskih regij," je zapisal.

