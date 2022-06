Fajonova in Asselborn poudarila pomen pomoči Ukrajini

Oba ministra sta se zavezala k okrepitvi odnosov med Slovenijo in Luksemburgom na dvostranski, evropski in multilateralni ravni.

Oba ministra sta se zavezala k okrepitvi odnosov med Slovenijo in Luksemburgom na dvostranski, evropski in multilateralni ravni. Foto: Ministrstvo za zunanje zadeve

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v Ljubljani gostila luksemburškega zunanjega ministra Jeana Asselborna. V središču njunih pogovorov so bili zagotavljanje pomoči Ukrajini, širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana in evropska perspektiva Ukrajine ter obnova svobode gibanja v schengenskem prostoru.

Ob vojni v Ukrajini sta se ministra zavzela za čimprejšnje končanje ruske agresije na Ukrajino in poudarila, da je Ukrajina suverena država z mednarodno priznanimi mejami, ki je svobodna pri izbiri varnostne ureditve in sklepanju zavezništev. Opozorila sta na pomen nadaljnje razvojne in humanitarne pomoči Ukrajini, a pri tem tudi dejala, da konflikt pomeni velik izziv, njegove posledice pa čuti ves svet.

Podprla sta izvajanje omejevalnih ukrepov in sankcij EU ter dejala, da je treba storiti vse, da bi čim prej vzpostavili premirje. Pri tem je Asselborn dodal, da so sankcije nujne, saj najbolje šibijo moč ruskega predsednika Vladimirja Putina, pomagajo Ukrajini in ščitijo evropske vrednote.

Asselborn: Putinov režim ne spoštuje vladavine prava

"Danes je toliko bolj opazna razlika med demokracijami članic EU in Putinovim režimom," je dejal Asselborn in opozoril, da spoštovanje vladavine prava temelji na ločitvi oblasti, na zagotavljanju svobode medijev in zagotavljanju pravic manjšin, česar pa Putinov režim ne počne.

V preteklih dneh sta bili na premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico naslovljeni dve odprti pismi, ki opozarjata na geopolitično pozicioniranje Slovenije do konflikta v Ukrajini. Ob tem se je ministrica Fajon odločila, da bo v naslednjih dneh oblikovala strateški svet, kjer bo večji del pogovorov namenjen prav obravnavi vsebine obeh pisem. Na razprave namerava povabiti tudi avtorje pisem.

Pri tem je še dodala, da je Slovenija v obdobju prejšnje vlade pošiljala vojaško pomoč Ukrajini, medtem ko bodo njena prizadevanja šla predvsem v smer zagotavljanja razvojno-humanitarne pomoči.

Oba ministra sta se zavezala k okrepitvi odnosov med državama

Oba ministra sta se zavezala k okrepitvi odnosov med Slovenijo in Luksemburgom na dvostranski, evropski in multilateralni ravni. Prav tako se bosta v prihodnje zavzemala za krepitev gospodarskih odnosov med državama. Luksemburg je namreč za Slovenijo pomemben gospodarski partner, saj se že več let zapored uvršča na drugo mesto tujih vlagateljev v slovensko gospodarstvo.

Na novinarski konferenci sta ministra poudarila tudi, da se mora obnoviti svoboda gibanja v schengenskem prostoru. Fajonova je opozorila predvsem na željo po odpravi nadzora na meji med Slovenijo in Avstrijo. Tudi Asselborn je dejal, da mora Evropska komisija opraviti svoje delo in odpraviti omejitve, ki jih več članic EU podaljšuje že vse od leta 2016.

Velik del pogovorov sta namenila širitveni politiki EU. Menila sta, da je nadaljevanje evropske širitvene politike na države Zahodnega Balkana najboljše zagotovilo za varnost, stabilnost in napredek regije. Prišla sta do sklepa, da mora EU izpolniti dane zaveze državam Zahodnega Balkana in sprejeti pozitivne odločitve ob njihovem napredku za članstvo v EU.

Obe državi podpirata evropsko perspektivo Ukrajine, Moldavije in Gruzije

Obe državi močno podpirata tudi evropsko perspektivo Ukrajine, Moldavije in Gruzije, kar bo tudi tema junijskega vrha EU. Poudarila pa sta, da se ne sme spregledati izpolnjevanja meril in pogojev.

"V prihodnjih dneh bomo vedeli, kakšno bo priporočilo Evropske komisije o evropski perspektivi Ukrajine. Vendar lahko ne glede na odločitev komisije Ukrajina pri vprašanju evropske perspektive vselej računa na podporo Slovenije," je dejala Fajonova.

Asselborna je zatem sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.