Tanji Fajon ta podatek zagotovo ne bo všeč

NSi Mateja Tonina in Levica Luke Mesca sta SD Tanje Fajon med opredeljenimi anketiranci s tretjega izrinili na peto mesto, je pokazala zadnja anketa Ninamedie za Večer in Dnevnik. Gibanju Svoboda Roberta Goloba je javnomnenjska podpora padla za 3,7 odstotne točke na 40,6 odstotka, a še vedno ostaja vodilna stranka. Sledi ji SDS Janeza Janše, ki se je s 23 odstotkov povzpela na 26,5 odstotka.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je na tretje mesto skočila NSi Mateja Tonina, ki ji je podpora s 6,7 zrasla na 8,5 odstotka. Sledi ji Levica Luke Mesca, ki so ji pred enim mesecem izmerili 6,3-odstotno, tokrat pa 7,2-odstotno podporo.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Podpora med opredeljenimi anketiranci je sicer zrasla tudi SD Tanje Fajon, a le za 0,2 odstotne točke, zato je s tretjega mesta padla na peto.

Stranko LMŠ Marjana Šarca, ki se je sicer že združila z Gibanjem Svoboda, a so jo vseeno še zajeli v raziskavo, je podprlo 3,7 odstotka vprašanih. Preostale manjše stranke bi skupaj podprlo 6,4 odstotka vprašanih.

Spodaj si poglejte primerjavo Ninamedijine ankete z Medianino, ki je bila opravljena prejšnji teden.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.