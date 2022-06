Golobovi šokirali Mariborčane: govorijo eno, delajo pa nekaj drugega

Potem ko je prvega junija vlada Roberta Goloba zamenjala predstavnike države v svetu Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je petkova prva seja v novi sestavi prinesla nemalo presenečenj. Ena ključnih odločitev je bila selitev sedeža institucije iz Maribora v Ljubljano, ki je prišla na dnevni red šele na seji, zatorej svetniki zanjo niso prejeli gradiva, je pa bila selitev izglasovana, saj so bili novi "državni" svetniki na seji v večini, poroča Večer.

Edini argument za selitev, ki ga je ponudil novoizvoljeni predsednik sveta zavoda Luka Kajtna, je bil, da gre za "nacionalne smernice".

Odločitev je povzročila precej nejevolje med zaposlenimi, pa tudi širše, saj je med nedavnim obiskom v Mariboru predsednik vlade Robert Golob poudarjal pomen decentralizacije, sploh pa ima NLZOH sedež v Mariboru že od ustanovitve. A svetniki so si hitro premislili in že danes naj bi na dopisni seji znova glasovali o tej točki.

"Po koncu seje sveta smo bili svetniki seznanjeni z novimi okoliščinami in dejstvi, vezanimi na spremembo sedeža NLZOH, zato bomo pri novem sklepu tudi vse to upoštevali. Sedež ostane v Mariboru," pravi Kajtna.

A četudi je Kajtna umaknil idejo o selitvi sedeža, bo verjetno še ker nekaj debate o imenovanju novega vodstva. Na petkovi seji je Kajtna namreč odpravil glasovanje o edini prijavi na mesto direktorja, ki jo je po informacijah Večera podala sedanja direktorica Tjaša Žohar Čretnik. Mandat se ji izteče 24. julija, imenovana je bila v času Cerarjeve vlade. Ob tem velja dodati, da so vodstvo in člani sveta zavoda te institucije dobili mandate še v času prejšnjih vlad in v mandatu Janeza Janše tam ni prihajalo do menjav, še piše Večer.