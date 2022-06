Poslanci bodo odločali o SDS-ovem predlogu

30-dnevni rok, po preteku katerega lahko DZ obravnava predlog za razpis posvetovalnega referenduma, se izteče danes, šele po zavrnitvi predloga za referendum pa je mogoče tudi glasovanje o predlogu zakona.

SDS je predlog za razpis posvetovalnega referenduma vložila maja

Poslanska skupina SDS je namreč maja v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, s katerim so stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagale reorganizacijo vlade s spremenjenimi pristojnostmi in tremi dodatnimi resorji. Po predlogu zakona bi vlado tako sestavljalo 19 ministrstev in vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, kar bi po mnenju nove koalicije pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti. V SDS pa menijo, da je treba zagotoviti, da vlada nima prevelikega števila članov in je lahko operativna.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma najprej čaka obravnava na matičnem odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, nato ga bodo poslanke in poslanci obravnavali na izredni seji.

Po pričakovanjih bo DZ predlog večinsko zavrnil, za tem pa poslance čaka obravnava koalicijskega predloga zakona o vladi. Tega nameravajo sprejeti še pred parlamentarnimi počitnicami, do takrat pa opraviti tudi zaslišanja ministrskih kandidatov za nova ministrstva in sestaviti vlado po prvotno zastavljenem načrtu.

Golob pričakuje, da bo koalicijski predlog izglasovan v četrtek

Kot je v tem tednu sicer dejal premier Robert Golob, je "marsikaj seveda odvisno od tega, ali bi opozicija še naprej poskušala onemogočati ta zakon, ampak o tem ne bi želel špekulirati". Tako verjame, da ne bodo poskušali in da v resnici nimajo zakonske podlage za nadaljnjo obstrukcijo tega zakona. Kot je še dejal, pričakuje, da bo koalicijski predlog zakona o vladi izglasovan v četrtek.

Koalicija strank Gibanje Svoboda, SD in Levica je sicer po vložitvi predloga za razpis posvetovalnega referenduma v vmesnem času vlado sestavila po obstoječem zakonu o vladi. Golobova vlada tako za zdaj šteje 17 ministrov, po sprejemu novega zakona o vladi pa se torej obeta preimenovanje in spremembe nekaterih pristojnosti posameznih ministrstev ter ustanovitev treh novih ministrstev, in sicer ministrstva za solidarno prihodnost, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ministrstva za podnebje in energijo.

Kolegij predsednice DZ je sicer na današnji seji podprl še predlog državnega sveta za obravnavo predloga novele zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva po skrajšanem postopku.