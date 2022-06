ZDA napovedujejo stopnjevanje pritiska na Rusijo #vŽivo

122. dan vojne v Ukrajini. Evropski svet je v petek odobril devet milijard evrov finančne pomoči Ukrajini. Glavna ukrajinska domača varnostna agencija je v petek sporočila, da je odkrila rusko vohunsko mrežo, v katero je vpleten ukrajinski poslanec Andrij Derkač, ki so ga ZDA pred tem obtožile, da je ruski agent. Nemčija bo od nedelje do torka gostila vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav (G7). Voditelji naj bi sprejeli nov paket sankcij proti Rusiji, govorili pa naj bi tudi o njihovem vplivu na svetovno gospodarstvo, predvsem zaradi rastočih cen goriva in hrane, napovedujejo v Berlinu.

8.00 G7 napoveduje nove sankcije proti Rusiji

Nemčija bo od nedelje do torka gostila vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav (G7), ki bo po vrhu EU ta teden še eno srečanje voditeljev pred vrhom zveze Nata v Madridu. Po napovedih gostitelja, nemškega kanclerja Olafa Scholza, bo vrh G7 močan signal svetu, da se "naše demokracije zavedajo naše skupne globalne odgovornosti".

Srečanje bo po napovedih iz Berlina potekalo v luči vojne v Ukrajini. Voditelji naj bi sprejeli nov paket sankcij proti Rusiji, govorili pa naj bi tudi o njihovem vplivu na svetovno gospodarstvo, predvsem zaradi rastočih cen goriva in hrane, napovedujejo v Berlinu.

Tudi v Washingtonu napovedujejo stopnjevanje pritiska na Rusijo. "Kako lahko čim bolj prizadenemo Putinov režim? Kako zmanjšati povratne učinke v preostalem svetu? Mislim, da bo razprava o energetskih trgih in izzivih na energetskem trgu potekala v tej smeri," je v sredo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in nemške dpa dejal neimenovani predstavnik Bele hiše.

Ameriški predsednik Joe Biden bo v Nemčijo odpotoval v nedeljo in tam ostal do konca srečanja, nato pa bo odpotoval v Madrid na vrh zveze Nato, ki bo 29. in 30. junija. ZDA so Ukrajini od začetka ruske invazije namenile že 5,6 milijarde dolarjev pomoči v obliki orožja in opreme, ameriški kongres pa je od februarja do danes odobril že dva paketa nujnih sredstev, povezanih z vojno, ki sta skupaj navrgla več kot 53 milijard dolarjev, navaja dpa.

V Washingtonu so prav tako potrdili, da se bo obeh srečanj, tako vrha G7 kot vrha Nata, prek videokonference udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

G7 je politični forum, ki ga tvori sedem gospodarsko najmočnejših držav sveta – Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, ZDA in Velika Britanija –, medtem ko ima EU poseben status. Kot povabljenke se bodo letošnjega srečanja udeležile tudi Argentina, Indija, Indonezija, Senegal, Južna Afrika in Ukrajina.

Pred glavnim srečanjem, ki se začenja to nedeljo, sta februarja in aprila že potekali dve srečanji zunanjih ministrov držav G7, kjer so bile prav tako v ospredju vojna v Ukrajini in s tem povezane gospodarske sankcije proti Rusiji.

7.00 Vsaj desetletje za obnovo pristanišč

Ukrajina bi potrebovala desetletje, da obnovi infrastrukturo svojih črnomorskih pristanišč, katerih ruska blokada preprečuje svetovni izvoz žita, meni namestnik ukrajinskega ministra za kmetijstvo. "Za alternativne poti bi bilo potrebnih deset let naložb, da bi poskusili zgraditi potrebno infrastrukturo, ki bi nadomestila to infrastrukturo pristanišča v Črnem morju, ki smo jo gradili približno 20 let, od leta 2000," je v petek dejal Taras Visocki.

6.30 V Črnem morju več kot tri tisoč mrtvih delfinov

Po podatkih ukrajinskih znanstvenikov, ki delajo v rezervatu Tuzlovsky Lymans, nacionalnem naravnem parku, je zaradi ruske invazije na Ukrajino v Črnem morju umrlo že več kot tri tisoč delfinov. Nexta poroča, da jim delovanje sonarjev in eksplozije onemogočajo iskanje hrane. Več mrtvih delfinov so našli tudi na obalah Bolgarije in Romunije.

6.00 Odkrili rusko vohunsko mrežo, vpleten ukrajinski poslanec

Iz glavne ukrajinske domače varnostne agencije so v petek sporočili, da so odkrili rusko vohunsko mrežo, v katero je vpleten ukrajinski poslanec Andrij Derkač, ki so ga ZDA pred tem obtožile, da je ruski agent, poroča The Guardian. Služba državne varnosti (SBU) navaja, da je Derkač vzpostavil mrežo zasebnih varnostnih podjetij, ki bi jih uporabili za olajšanje in podporo pri vstopu ruskih enot v mesta med invazijo 24. februarja.