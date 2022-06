Britanski general svojim vojakom: Pripravite se na kopenski spopad s Putinovo vojsko

Po besedah generala Patricka Sandersa je ruska invazija na Ukrajino razkrila glavni smisel obstoja britanskih oboroženih sil, to je zaščita lastne države s pripravljenostjo na kopensko bojevanje in zmago.

Po besedah generala Patricka Sandersa je ruska invazija na Ukrajino razkrila glavni smisel obstoja britanskih oboroženih sil, to je zaščita lastne države s pripravljenostjo na kopensko bojevanje in zmago. Foto: Reuters

"Moja ključna naloga je, da je naša vojska kar se da smrtonosna in učinkovita. Prišla sta čas in priložnost, da jo izkoristimo. Vojsko moramo pripraviti, da se bo lahko znova borila v Evropi," je novi poveljnik britanske vojske general Patrick Sanders, ki je položaj zasedel pred dnevi, dejal svojim vojakom.

"Sem prvi poveljnik generalštaba po letu 1941, ki je vojsko prevzel v času kopenske vojne v Evropi, v katero je vpletena kontinentalna sila. Raven trajne ruske grožnje kaže, da smo vstopili v novo obdobje nestabilnosti," je poudaril po poročanju Daily Maila.

Po njegovih besedah je ruska invazija na Ukrajino razkrila glavni smisel obstoja britanskih oboroženih sil, to je zaščita lastne države s pripravljenostjo na kopensko bojevanje in zmago. "Naš glavi imperativ je ustvariti vojsko, ki bo sposobna skupaj z našimi zavezniki v bitkah poraziti Rusijo," je sklenil.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je medtem po pisanju Reutersa posvaril, da bi vojna v Ukrajini lahko trajala še leta. Ob tem je dodal, da bi dobava najsodobnejšega orožja Ukrajini lahko pripomogla k osvoboditvi regije Dombas izpod ruske okupacije. "Pri podpori Ukrajini ne smemo popuščati, pa čeprav bo cena, tudi v obliki podražitev hrane in energentov, visoka," je izpostavil.

Zelenski: Juga države ne bomo dali nikomur

Ruske sile so v hudih spopadih za oblegani Severodoneck na vzhodu Ukrajine zabeležile nove ozemeljske pridobitve, danes poroča nemška agencija dpa. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zatrdil, da ne bodo nikomur predali juga države.

Na redkem potovanju iz Kijeva, kjer iz varnostnih razlogov preživi večino časa, je Zelenski odpotoval v Mikolajiv ob Črnem morju in prvič po ruskem napadu na Ukrajino konec februarja obiskal vojake na območju in v sosednji regiji Odesa.

"Juga ne bomo dali nikomur, vrnili bomo vse, kar je naše, in morje bo ukrajinsko in varno," je dejal v video posnetku, objavljenem na Telegramu ob vrnitvi v Kijev. Dodal je, da se je med obiskom pogovarjal z vojaki in policijo. "Njihovo razpoloženje je samozavestno in pogled v njihove oči je jasno pokazal, da ne dvomijo v našo zmago," je dejal.

"Izgube so velike. Veliko hiš je uničenih, težave so v logistiki, veliko je socialnih vprašanj," je priznal Zelenski. Kot je dodal, je odredil, da mora biti pomoč tistim, ki so izgubili svojce, bolj sistemska. "Vsekakor bomo obnovili vse, kar je bilo uničeno. Rusija nima toliko raket, kot je velika želja naših ljudi do življenja," je dodal.

Ruske sile so se v zadnjih tednih usmerile na vzhod in jug Ukrajine. Mikolajiv je njihova ključna tarča, saj leži na poti do strateško pomembnega črnomorskega pristanišča Odesa in južno od Severodonecka.

V hudih spopadih za Severodoneck so ruske sile po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zabeležile ozemeljske pridobitve in zavzele eno od predmestij. "Sovražnik je z obstreljevanjem in jurišnimi napadi dosegel delni uspeh v kraju Metolkine in se poskuša tam utrditi", je v soboto zvečer v poročilu o razmerah zapisal ukrajinski generalštab.

Ruske čete sicer še nimajo v celoti nadzora nad večinoma opustošenim Severodoneckom. Razmere pa so vse bolj negotove za 558 ukrajinskih civilistov, ki so se zatekli v kemično tovarno Azot in po besedah guvernerja Luganska Sergija Hajdaja ne želijo evakuacije.

Tass: Glavna poveljnika borcev iz Azovstala odpeljali v Rusijo

Ruske sile so glavna poveljnika ukrajinskih borcev iz jeklarne Azovstal, ki so se predali po bitki za Mariupol, prepeljale v Rusijo. Kot je v soboto zvečer še poročala ruska tiskovna agencija Tass, je bilo to potrebno zaradi preiskav, piše STA.

"Predstavniki specialnih enot so Svjatoslava Palamarja in Sergeja Volinskega premestili iz Donecka v Rusko federacijo, da bodo z njima opravili preiskovalne dejavnosti. Prav tako so v Rusijo prepeljali druge častnike iz različnih ukrajinskih enot," je za Tass povedal neimenovan predstavnik organov kazenskega pregona.

Resničnosti navedb za zdaj ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Palamar naj bi bil namestnik poveljnika bataljona Azov, Volinski pa poveljnik 36. mornariške brigade ukrajinskih oboroženih sil.

Usoda več sto branilcev Mariupola, ki so se maja predali po večmesečnem obleganju ruskih sil, ni znana. Iz Moskve so pred časom sporočili, da so bili premeščeni na vzhod Ukrajine, ki je pod nadzorom proruskih sil.

Ukrajina je v začetku meseca zatrdila, da so njene obveščevalne službe v stiku z zajetimi borci. Kijev si prizadeva, da bi jih zamenjali z ruskimi ujetniki, v Rusiji pa so medtem nekateri politiki zahtevali, da nekaterim od njih sodijo.