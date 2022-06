Rusi: v Ukrajini smo ubili 74 hrvaških plačancev, hrvaški minister ne ve nič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za obrambo Ruske federacije je objavilo tabelo, ki vsebuje število "plačancev", ki so se prišli boriti v Ukrajino proti Rusiji, število mrtvih in število tistih, ki so zapustili Ukrajino. Med drugim so navedli, da je bilo v Ukrajini ubitih 74 hrvaških plačancev, poroča Index.hr.

"Rusko obrambno ministrstvo spremlja in beleži prisotnost vsakega tujega plačanca v Ukrajini," so objavili na svoji spletni strani.

Trdijo, da v bojne operacije niso vključeni samo plačanci, ampak tudi tisti, ki so prišli usposobiti ukrajinske vojake in pomagati popravljati zahodno orožje.

V tabeli, ki so jo objavili Rusi je zapisano, da so od 24. februarja v Ukrajino prispeli 204 hrvaški državljani. Od tega je bilo po podatkih ruskega obrambnega ministrstva 74 ubitih, 51 jih je zapustilo državo, 79 pa jih je ostalo v Ukrajini.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva je Hrvaška četrta država po številu ubitih "plačancev". Prva je Poljska s 378, druga Romunija s 102 in tretja Velika Britanija s 101.

Rusi trdijo, da je po številu poslanih plačancev prva Poljska (1831), sledita Romunija (504) in Velika Britanija (422).

Zapisali so tudi, da se je od začetka invazije za Ukrajino borilo 6.956 plačancev, od tega jih je bilo 1956 ubitih, 1779 pa jih je zapustilo državo.

Ti podatki niso bili neodvisno preverjeni in je mogoče, da gre za rusko vojno propagando.

Hrvaški zunanji minister: Nimamo informacij o odhodu Hrvatov v vojno v Ukrajino

Zaenkrat je znano, da je bil v Ukrajini ujet en hrvaški državljan, eden pa ranjen in vrnjen na zdravljenje v Zagreb. O teh podatkih ruskega ministrstva je spregovoril tudi hrvaški zunanji minister Gordan Grlić-Radman.

"Odhod naših državljanov v vojno v Ukrajino je njihova osebna zadeva in o tem nimamo nobenih informacij in ne vodimo evidence. Kljub temu se nam zdi neverjetno, da bi toliko naših državljanov umrlo, ne da bi mi vedeli. To pomeni, da nihče ni prosil za konzularno pomoč ali za izdajo pogrebnega potrdila. Lahko rečem, da naša veleposlanica v Ukrajini Anica Đamić nima informacij, da je bil v Ukrajini ubit hrvaški državljan," je za Jutarnji list povedal Grlić Radman.

Oglasili so se tudi z ministrstva za zunanje zadeve. "Ministrstvo za zunanje zadeve s temi informacijami ni seznanjeno. To potrjuje dejstvo, da hrvaško veleposlaništvo v Ukrajini od začetka ruske agresije na Ukrajino ni izdalo nobenega spremstva. Zato pozivamo, naj se vzdržijo širjenja nepreverjenih informacij," so zapisali.