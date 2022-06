"Pripravljen sem odpotovati v Moskvo, vendar le ..." #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



6.53 Lavrov je včeraj dal intervju za BBC

6.10 Macron je pripravljen odpotovati v Moskvo, a le pod določenimi pogoji

6.03 Zelenski po obisku voditeljev EU: To je zgodovinski dan

Na stotine civilistov, ki so se zaradi nenehnih ruskih napadov zatekli v kemično tovarno Azot v Severodonecku, ni več mogoče evakuirati, pravijo uradniki.

568 ljudi, od tega 38 otrok, je trenutno v zavetišču v tovarni Azot, je za CNN povedal guverner Luganska Sergej Hajdaj.

Proruski separatistični voditelj je dejal, da bodo sile, ki jih podpira Rusija, ponovno odprle humanitarni koridor za civiliste, ki bodo želeli zapustiti tovarno.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v intervjuju za BBC dejal, da Rusije "ni sram pokazati, kdo je". "Nismo vdrli v Ukrajino, razglasili smo posebno vojaško operacijo, ker nismo imeli drugega načina, da Zahodu razložimo, da je vstop Ukrajine v Nato kaznivo dejanje," je dejal.

