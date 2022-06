Američani: Putin še vedno upa, da mu bo to uspelo #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je 112. dan vojne v Ukrajini. Uradnik Pentagona Colin Kahl je dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin še vedno upa, da bo zasedel celotno Ukrajino, a dodaja, da Rusija kljub nekaterim taktičnim uspehom verjetno ne bo dosegla svojih ciljev. Medtem se Ukrajinci odločno branijo naprej, a računajo na pomoč Zahoda. "Ne glede na to, kako se Ukrajina trudi, ne glede na to, kako profesionalna je naša vojska, brez pomoči zahodnih partnerjev ne bomo mogli zmagati v tej vojni," je dejala Anna Maljar, namestnica ukrajinskega obrambnega ministra, predsednik Zelenski pa je dodal: "Če dostava orožja ne bo pospešena, bodo ljudje še naprej umirali."

Dnevni pregled dogodkov



Rusija je ukrajinske borce, ki so se zatekli v tovarno Azot v mestu Severodoneck, pozvala k predaji, medtem ko krepi prednost v boju za nadzor nad vzhodno Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je spopad v Severodonecku označil za bitko, ki bo "določila potek vojne" v naslednjih tednih, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Od 8. ure zjutraj po moskovskem času morajo ukrajinski borci prenehati z nesmiselnim upiranjem in položiti orožje," je za rusko tiskovno agencijo Interfax po navedbah Reutersa povedal generalmajor Mihail Mizincev, vodja ruskega centra za upravljanje nacionalne obrambe.

Rusko obrambno ministrstvo je ob tem sporočilo, da je danes pripravljeno organizirati evakuacije iz tovarne Azot, kjer je poleg vojakov ujetih tudi okrog 500 civilistov, v mesto Svatovo v regiji Lugansk, ki je pod nadzorom proruskih separatistov. Temu je pritrdil tudi Mizincev.

Zelenski pa je v torek dejal, da bo bitka proti ruskim silam v regiji Donbas odločala o poteku vojne, in pozval svoj narod, naj "ob uničujočem napadu Moskve na ključni mesti Severodoneck in Lisičansk ostane močan". Ob tem je Zahod ponovno pozval k hitrejši in bolj obsežni dobavi orožja.

6.37 V napadu na ukrajinsko mesto Apostolove štirje mrtvi, eden ranjen

V ruskem napadu na Dnepropetrovsko regijo so bili ubiti štirje ljudje, en človek pa je bil ranjen, so potrdili na Telegramu.

Mesto Apostolove, ki je 37 kilometrov južno od Krivega Roga, so Rusi v torek pozno zvečer obstrelili iz ruskega večcevnega raketometa hurricane.

Ranjenega moškega zdravijo v bolnišnici.

6.24 Ukrajinska vojska je uničila več kot 60 enot ruske opreme

Ukrajinsko operativno poveljstvo poroča, da je ukrajinska vojska napadla rusko vojaško opremo v regiji Herson, med katero so bili tri havbice, 19 oklepnih in 33 drugih vozili, ter štiri enote inženirske opreme, piše ukrajinska tiskovna agencija Unian.

Ruske sile so izgubile tudi dve skladišči streliva. Ubitih naj bi bilo najmanj 70 ruskih vojakov.

6.18 Pentagon: Putin še vedno upa, da bo zasedel celotno Ukrajino

Uradnik Pentagona Colin Kahl je dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin še vedno upa, da bo zasedel celotno Ukrajino.

Kahl je na dogodku, ki ga je organiziral Center za novo ameriško varnost, dejal, da ruski diktator Vladimir Putin še vedno namerava okupirati celotno Ukrajino, vendar meni, da se to verjetno ne bo zgodilo, piše Reuters.

Kljub nekaterim taktičnim uspehom Rusija verjetno ne bo dosegla svojih "velikih ciljev", je sklenil uradnik.

6.13 Ukrajina: Dobili smo le deset odstotkov orožja, ki ga je obljubil Zahod

Ukrajina je prejela le deset odstotkov orožja, ki ga je obljubil Zahod, pravi namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Anna Maljar.

"Ne glede na to, kako se Ukrajina trudi, ne glede na to, kako profesionalna je naša vojska, brez pomoči zahodnih partnerjev ne bomo mogli zmagati v tej vojni," pravi Anna Maljar.

Ukrajina išče "jasen časovni okvir" za tovrstne dobave. "Drago nas stane vsaka zamuda, tvegamo, da bo še več ozemlja padlo v ruske roke," je dodala.

Pred tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski znova zahteval težko orožje od Zahoda. Kritiziral je "zadržano vedenje" nekaterih evropskih voditeljev, za katere je dejal, da so "znatno upočasnili dobavo orožja".

Zelenski je danskim medijem povedal, da je hitrost, s katero lahko Ukrajina osvobodi ozemlje, "res odvisna od te pomoči in orožja".

"Če dostava orožja ne bo pospešena, bodo ljudje še naprej umirali. Če nam bodo dali orožje, bomo šli naprej," je še povedal Zelenski.