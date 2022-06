Satelitski posnetki Severodonecka: Rusi porušili še zadnji most #vŽivo

Danes je 112. dan ruske invazije na Ukrajino. Podjetje Maxar Technologies je objavilo satelitske posnetke uničenih mostov. Vsi mostovi, ki vodijo do ukrajinskega mesta Severodoneck, so zdaj neprehodni. Rusi so namreč porušili še zadnji most čez reko Severni Donec, ki je povezoval mesto z območjem pod ukrajinskim nadzorom. Evakuacija civilistov in dostava humanitarne pomoči sta nemogoči.

Med patruljo v gozdu v regiji Kherson so ukrajinski vojaki našli ranjenega srninega mladička. Njegova mati je bila ubita v eksploziji ruske mine. Mladičku so pomagali vojaški zdravniki.

Po zadnjih informacijah, ki jih je danes zjutraj objavil Reuters, so Rusi prekinili vse poti iz Severodonecka.

Sergej Hajdaj, guverner regije Lugansk, ki vključuje Severodoneck, je dejal, da so Rusi uničili dva od treh mostov, ki povezujejo mesto z Lisičanskom, tretji pa je star in nevaren. "Zdaj je žal popolnoma nemogoče vstopiti v mesto ali pa tja kaj dostaviti," je dejal in dodal: "Evakuacija je nemogoča."

Ocenil je, da je okoli 70 odstotkov Severodonecka v ruskih rokah, in dodal, da so razmere za ukrajinske vojake "težke, a pod nadzorom".

Litva je ob robu obrambnega sejma Eurosatory podpisala pismo o nameri za nabavo 18 francoskih samohodnih havbic caesar.

"Litva bo kupila 18 havbic caesar mark II," je v tvitu, ki ga spremlja fotografija, na kateri s francoskim kolegom Sebastienom Lecornujem podpisuje pismo o nameri, dejal litovski obrambni minister Arvydas Anusauskas.

🇱🇹 will buy 18 Caesar MarktII howitzers from 🇫🇷. Today me and my colleague DefMin of 🇫🇷 @SebLecornu signed a letter of intent for acquisition of the systems. They will significantly strengthen @LTU_Army defence capabilities. ✅ It is the largest acquisition project of 🇱🇹 with 🇫🇷. pic.twitter.com/wHNHCl3gEW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 13, 2022

"Havbice bodo bistveno okrepile zmogljivosti litovske vojske," je dodal in poudaril, da je to "največji prevzemni projekt", o katerem so se kdaj dogovorili s Francijo.

Odločitev je bila sprejeta po tem, ko se je baltska država, članica EU in Nata, odločila, da bo svoj obrambni proračun za leto 2022 povečala za 300 milijonov evrov in ga dvignila na 1,5 milijarde zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Z ameriškega inštituta za preučevanje vojne so13. junija sporočili, da so ruske sile izvedle neuspešne napade v bližini mest Popasna, Bahmut, Izjum in Slavjansk.

Ukrajinska vojska je uničila skladišče goriva in dve skladišči streliva na vzhodu Ukrajine.

Iz vzhodnega operativnega poveljstva Ukrajine so 13. junija sporočili, da so ubili 48 ruskih vojakov ter uničili njihovo brezpilotno letalo, dva topniška traktorja, bojno vozilo pehote, dva minometa in vojaško opremo.