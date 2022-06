Rusi napadli ukrajinsko termoelektrarno. "To je teror." #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



6.57 "Če bo uničen še tretji most, bo Severodoneck odrezan"

6.44 "Vojna je dvignila napetosti med jedrskimi silami"

6.09 Rusi so napadli termoelektrarno v Donecku

6.04 Zelenski: To je teror, samo teror

Guverner vzhodne regije Lugansk Sergej Hajdaj je sporočil, da so ruske sile uničile dva mostova proti Severodonecku, mestu, za katero že tedne potekajo hudi boji.

"Tretji most je star in v kritičnem stanju, tovornjaki ga ne morejo prečkati zaradi velike nevarnosti porušitve. Če bo uničena tudi ta trasa, bo Severodoneck odrezan," je zapisal Hajdaj.

Two bridges on the approach to #Severodonetsk have been destroyed by russian forces. The third bridge was under constant fire today.

It is old and in a critical state, trucks can’t use it due to the high risk of collapse. If this route is destroyed, Severodonetsk will be cut off pic.twitter.com/FilR13VVO0