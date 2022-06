Spopadi so se sprevrgli v topniško vojno. Rusi napadli dve kemični tovarni. #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.30 Boji za Severodoneck se nadaljujejo, Rusi napadli dve kemični tovarni

V Severodonecku, od koder ruske sile poročajo o svojem napredku, potekajo eni najbolj krvavih bojev od začetka vojne 24. februarja letos. Ali so požar v kemični tovarni v Lugansku, kamor se je zateklo na stotine civilistov, že pogasili, guverner Luganska Sergij Hajdaj ni povedal.

Po poročanju hrvaškega Indexa je Hajdaj povedal, da kemično tovarno dušika Azot nadzorujejo Ukrajinci. Foto: Reuters

Na Twitterju so se medtem pojavile objave, da je na videoposnetku, ki naj bi bila eksplozija v Azotu, pravzaprav eksplozija v skladiščih tovarne kemičnih izdelkov v Donecku, posnet pa naj bi bil 19. septembra 2014.

The video about the explosion at the Azot plant in Severodonetsk, which is now being published by many channels, is actually an explosion of the warehouses of the Donetsk chemical products plant in 09/19/2014. pic.twitter.com/GEcfeGO1Dx