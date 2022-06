Biden: Tega Zelenski ni hotel slišati #vŽivo

108. dan vojne v Ukrajini. Na poti v Ukrajino je 200 nemških zdravnikov, ki bodo pomagali zdraviti bolne in poškodovane v vojni. Ukrajinci in Rusi so znova izmenjali ujetnike, kar so storili že enajstič, je sinoči sporočil guverner Nikolajeva. Mariupolu grozi izbruh kolere. Inštitut za preučevanje vojne je objavil nov zemljevid invazije nad Ukrajino. Oblasti v delih Ukrajine, ki so pod rusko okupacijo, uporabljajo posebne sheme, da bi se izognile zahodnim sankcijam za prodajo žita v Severno Ameriko in druge dele sveta. V javnosti narašča prepričanje, da Ukrajina izgublja vojno.

Joe Biden said Volodymyr Zelenskiy tuned out warnings that Russia would invade Ukraine in the lead-up to the Feb. 24 attack https://t.co/HjXCCrodjm — Bloomberg (@business) June 11, 2022

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



8.30 Biden: Tega Zelenski ni hotel slišati

8.10 Rusija organizacijo proti mučenju razglasila za "tujega agenta"

7.30 Ukrajinci Moskvo obtožili kraje žita

7.15 Novi zemljevidi rusko-ukrajinskega konflikta

8.30 Biden: Tega Zelenski ni hotel slišati

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek dejal, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni hotel slišati opozoril Združenih držav Amerike pred rusko invazijo na Ukrajino.

"Mnogi so mislili, da pretiravam, ko sem govoril o ruskem napadu na Ukrajino, še preden se je začel," je dejal Biden na sprejemu v Los Angelesu, kjer so zbirali sredstva za Demokratsko stranko. "Vedel pa sem, da imamo v zvezi s tem informacije in bo ruski predsednik Vladimir Putin prestopil mejo. Nobenega dvoma ni bilo, a Zelenski tega ni želel slišati," je Biden dejal novinarjem.

8.10 Rusija organizacijo proti mučenju razglasila za "tujega agenta"

Rusija je nevladno organizacijo, ki se bori za preiskavo obtožb o mučenju, razglasila za "tujega agenta".

Rusko pravosodno ministrstvo je posodobilo svoj črni seznam, na katerega so dodali Odbor proti mučenju, organizacijo, ki je povezana z Združenimi narodi. Organizacija, ki je bila ustanovljena pred 22 leti, je oblasti pozvala k preiskavi obtožb o mučenju, za katera naj bi bile odgovorne ruske varnostne sile, in zahtevala uvedbo preventivnih ukrepov.

7.30 Ukrajinci Moskvo obtožili kraje žita

Oblasti se v delih Ukrajine, ki so pod rusko okupacijo, s posebnimi shemami skušajo izogniti sankcijam za prodajo žita v Severno Ameriko in druge dele sveta, je v petek poročala ruska državna tiskovna agencija RIA.

Ukrajina je Moskvo obtožila kraje žita z ozemelj, ki jih je okupirala Rusija od začetka invazije na Ukrajino konec februarja. Vojna bi lahko povzročila resno pomanjkanje hrane po vsem svetu, saj Rusija in Ukrajina predstavljata približno 29 odstotkov svetovnega izvoza pšenice.

7.15 Novi zemljevidi rusko-ukrajinskega konflikta

Pri Inštitutu za preučevanje vojne so objavili nov zemljevid konflikta v Ukrajini. Pravijo, da ruske sile še naprej napadajo Severodoneck, vendar še vedno ne nadzorujejo vsega mesta.