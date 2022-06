Rusi so na fronto odvrgli vse vrste nejedrskega orožja #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



7.03 Notranji ministri EU o schengnu, migracijah in beguncih iz Ukrajine

6.17 Ukrajina izgubi do 200 vojakov na dan

6.15 Zelenski se je pogovarjal z Macronom: Usklajujemo korake za EU

Ministri bodo danes med drugim na podlagi poročila Evropske komisije govorili o razmerah v schengenskem območju. Poleg tega bodo skušali doreči pogajalsko izhodišče Sveta EU glede reforme zakonika o schengenskih mejah, ki vključuje ukrepe za odziv na nove izzive pri upravljanju zunanjih in notranjih schengenskih meja.

Mihajlo Podoljak, višji pomočnik Volodimirja Zelenskega, je za BBC povedal, da na fronti vsak dan umre od 100 do 200 ukrajinskih vojakov. Pravi, da potrebujejo zahodne oborožitvene sisteme, da bodo sledili Rusom v Donbasu. Pravi tudi, da Kijev ni pripravljen nadaljevati pogajanj z Moskvo.

Rusi so na fronto odvrgli praktično vse nejedrsko orožje, vključno s težkim topništvom, zračnimi silami in raketnimi sistemi, je dejal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je imel telefonski pogovor s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, v katerem je bila "posebna pozornost namenjena poti Ukrajine v EU".

