Rusija odprla prvi avtocestni most, ki jo povezuje s Kitajsko

Rusija in Kitajska sta danes uradno odprli prvi avtocestni most med državama. Kilometrski most čez reko Amur povezuje skrajno vzhodno rusko mesto Blagoveščenk z mestom Heihe na severu Kitajske. V luči vojne v Ukrajini in napetosti z Zahodom pa je most postal simbol za vse večjo usmerjenost Moskve proti Vzhodu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gradnja mostu se je začela leta 2016, končala pa se je pred dvema letoma, vendar je bilo njegovo odprtje preloženo zaradi pandemije covid-19. Most ima dva prometna pasova, po uradnih podatkih pa je stal približno 328 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Prepričan sem, da bo ta most postal vizitka mest Blagoveščenk in Heihe," je po poročanju tiskovne agencije Interfax na današnji otvoritveni slovesnosti dejal guverner vzhodne ruske regije Amur Vasilij Orlov.

Most velik simbol povezovanja s Kitajsko

V luči vojne v Ukrajini in napetosti z Zahodom je most za Rusijo postal velik simbol povezovanja s Kitajsko. "Vsak dan govorimo o obratu Rusije proti Vzhodu, vendar ne smemo dovoliti, da bi bil ta obrat zgolj retoričen," je dejal podpredsednik ruske vlade Jurij Trutnev.

Trenutno je zaradi kitajske strategije ničelne tolerance do covid-19 prehod možen le za tovorni promet. Ob polni zmogljivosti pa naj bi most vsak dan prečkalo 630 tovornjakov, 164 avtobusov in 68 avtomobilov.

Med državama 4.250 kilometrov dolga meja

Trgovina med Rusijo in Kitajsko, ki imata 4.250 kilometrov dolgo mejo, cveti že od normalizacije odnosov konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Veliko oviro pri trgovinskih odnosih pa sicer predstavlja pomanjkljiva prometna infrastruktura v regiji.