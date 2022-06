Neverjetni prizori na Hrvaškem: "To je katastrofa!"

Vznožje Svilaje v zaledju Dalmacije je preplavilo milijone kobilic, poročajo hrvaški mediji. "Roji na steni. Vse je črno ... To je katastrofa," pravijo domačini, oblegani s kobilicami. Škoda na kmetijskih pridelkih se že pozna, strokovnjaki pa so pojasnili, zakaj se je pojavil ta fenomen.

V vaseh pod Svilajo, najvišjim vrhom gorske verige dela Dinarskih Alp, je hrvaška televizijska ekipa posnela neverjetne prizore rojev kobilic, ki jih sicer najdemo po vsem Sredozemlju, a so podnebne spremembe in majhna količina padavin tokrat omogočile njihovo množično širjenje.

Roji kobilic, ki pojedo vse

"Sinoči, šest metrov od te hiše, je bilo vse črno, vse je migalo. Pridejo do vrat, plezajo, potem drsijo, nato skočijo na zid. Vse je črno. To so roji!" je za Dnevnik Nove TV povedal Đuro Nenadić iz naselja Štikovo.

Strokovnjaki so razkrili, da gre za maroško kobilico, ki jo najdemo v severni Afriki, južni in vzhodni Evropi, zahodni Aziji in po vsem Sredozemlju. Foto: Wikipedia Zadnjič so invazijo kobilic zabeležili v Sinju pred sto leti. "To ni nekaj novega oz. to ni zaščitena vrsta. Gre za običajno lokalno vrsto, vendar pa jo opazimo šele, ko povzroča okužbe in škodo," je povedal Josip Skejo z zagrebškega zoološkega inštituta.

Razmnoževanju je naklonjeno suho podnebje, podobno kot v severni Afriki, je še pojasnil. "Domnevamo lahko, da je bilo lansko leto ugodno za samice in inkubacijo jajčec, sicer jih veliko zgnije ali jih ujame plesen," je dodal Skejo.

"To je velik problem. Imam solato, zelje, blitvo, da ne omenjam krompirja. Vse pojedo," je povedala prebivalka Marta Kneževič, na televiziji pa so še razkrili, da se proti znanemu škodljivcu na pridelkih lahko borimo z naravnimi pripravki na osnovi gliv.