Zajela jih je grozljiva invazija kobilic #video

V ponedeljek so se ogromni roji kobilic spustili na mesto Džajpur. To ima kar tri milijone prebivalcev, ki so zgroženi nad invazijo. Kobilice za seboj puščajo veliko opustošenje, kar zelo vpliva na njihovo življenje.

Trenutni izbruh kobilic je največji v 25 letih po invaziji kobilic v Etiopiji in Somaliji, največji po 26 letih v Indiji in največji po 70 letih po invaziji v Keniji, je pojasnil Keith Cressman, strokovnjak za kobilice pri Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo.

O kobilicah

Kobilice se razmnožujejo tako hitro, da se lahko njihovo število v treh mesecih poveča kar za 20-krat. Odrasle kobilice lahko vsak dan pojejo za svojo telesno težo hrane. Približno 80 milijonov odraslih kobilic se lahko stisne na samo en kvadratni kilometer, preletijo lahko do 150 kilometrov v enem dnevu, pri čemer lahko zaužijejo toliko hrane kot 35 tisoč odraslih ljudi na dan.