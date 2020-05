Novak Đoković med karanteno prikrival svoje treninge #video

Novak Đoković je v zadnjem času zelo dejaven. V času karantene tudi na teniškem igrišču, kar je prikrival svetovni javnosti. In kaj je bil razlog za to?

"Za razliko od drugih sem jaz veliko treniral." Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković, prvi igralec sveta, v času karantene ni sedel križem rok. Če je večina teniških igralcev delala na fizični kondiciji, je srbski teniški igralec veliko treniral tudi na teniškem igrišču. To je v ponedeljek priznal tudi sam.

"Za razliko od drugih sem jaz veliko treniral. Bili smo v hiši, ki ima svoje teniško igrišče, in veliko sem igral. Tega nisem objavljal na omrežjih, ker nisem želel jeziti drugih igralcev. Veliko sem igral in bil aktiven. Izpolnjeval sem svoj program. Seveda, trening ni bil tako intenziven, ker nisem vedel, kdaj bodo tekmovanja," je povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Trudi se, da bo pestro tudi na teniških igriščih

Nole je zelo aktiven tudi pri organizaciji teniških turnirjev Adria Tour, ki se bodo odvijale v državah nekdanje Jugoslavije. Beograd in Zadar sta že potrjena, medtem ko sta Črna gora in Bosna in Hercegovina še pod vprašajem. "Datume smo že določili. Osebno želim, da se serija konča tam, vendar zaradi poznega začetka organizacije celotnega projekta zadnji dve lokaciji še nista potrjeni. Delamo na tem, da se to uresniči."

Novak Đoković ne pričakuje, da bi Rafa prišel. Foto: Reuters

Kaj pa Federer in Nadal?

Novaku je uspelo privabiti tudi svetovnega imena tega športa. Svoj nastop so potrdili Aleksander Zverev, Dominic Thiem in Aleksander Zverev, medtem ko nekateri pogovori še potekajo. Turnirji se bodo igrali na pesku, niz pa bo imel štiri nize. Koliko je možnosti, da se na turneji prikažeta Roger Federer in Rafael Nadal?

"Z njima sem bil več v stikih kot ponavadi … Federer ima še vedno težave s kolenom, tako da ga nisem niti vprašal. Rafa je tudi šele začel igrati. Pred enim tednom smo se pogovarjali o OP ZDA, ampak ga nisem vprašal. Ne vem, ali ga bom vprašal. Morda, ampak ne pričakujem, da bo prišel," je bil odkrit Đoković.

V načrtu so tudi dvoboji žensk in dvojice Foto: Gulliver/Getty Images

Koncept je, da na vsaki lokaciji sodelujemo z lokalnimi teniškimi zvezami, kjer bodo turnir organizirali po običajnih pravilih. "Igralo bo 32 ali 64 igralcev, odvisno, koliko se jih bo prijavilo. Nekaj dvobojev bomo organizirali za ženske, prav tako so v načrtu tudi dvojice," je na ponedeljkovi novinarski konferenci razlagal 33-letni Đoković.