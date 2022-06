Zaradi neumne stave skoraj skočil v reko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjski policisti so odraslemu moškemu včeraj preprečili skok v reko z mostu pri trgovskem središču na Savskem otoku.

Moški je že splezal čez ograjo, policisti pa so ga potegnili nazaj in mu preprečili skok v vodo z višine približno petih metrov. Šlo naj bi za stavo, ali upa skočiti z mostu. Moškega je v obravnavo prevzela zdravniška služba, so zapisali na policiji.