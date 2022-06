Tarča: razkrita nova imena pri sporni nabavi zaščitne opreme

V oddaji Tarča na TV Slovenija so znova odprli primer nabave respiratorjev. Razkrili so vsebino kazenske ovadbe zoper nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Med osumljenimi so zaradi storitve kaznivega dejanja poleg Počivalška še njegova sodelavka Andreja Potočnik in direktor GenePlanet Marko Bitenc, ključni akter pa je po razkritju v Tarči tudi agencija Pristop oziroma njen direktor Primož Pusar. Njegovo podjetje je med drugim sodelovalo tudi z direktorico celjske bolnišnice Margareto Guček Zakošek, ki je kupila ventilatorje in si pri gospodarskem ministrstvu močno prizadevala, da jih je kupila še država.

Posel z nabavo zaščitne opreme je za gospodarsko ministrstvo dejansko urejala oglaševalska agencija Pristop, ki je hkrati delala tudi za ponudnika podjetje GenePlanet, so ugotovili kriminalisti.

Ključni akter dogovarjanja je bil direktor Pristopa Primož Pusar, a se je v njegovem imenu s Počivalškom dogovarjal njegov uslužbenec Urban Krajcar, ki ga je Pusar nastavil v Počivalškov kabinet, so povedali v Tarči.

"10. marca 2020, dva dni pred razglasitvijo epidemije in tri dni, preden je prisegla Janševa vlada, je imel Počivalšek v svojem elektronskem koledarčku zabeležen sestanek s Primožem Pusarjem, direktorjem Pristopa. Dan pozneje mu je Počivalšek poslal stik Antona Zakrajška, takratnega direktorja blagovnih rezerv, 14. marca pa vizitko Tomaža Gantarja, ministra za zdravje," so poročali na Tarči.

Pusar je pri banki Saprkasse lobiral za sprostitev sredstev

"Kot je mogoče razbrati iz zasežene komunikacije, je bil Pristop od samega začetka zadolžen za urejanje GenePlanetovega posla z državo in je bil v dneh pred podpisom pogodbe ves čas v stiku s ključnimi ljudmi ministra Počivalška. Andreja Potočnik, Počivalškova desna roka, je imela na svojem telefonu shranjeno komunikacijo s Pusarjem, kar kaže na njegov velik vpliv," so razkrili v Tarči.

Primož Pusar je pri direktorju Banke Sparkasse tudi lobiral za sprostitev sredstev GenePlaneta, ki so bila potrebna za bančno garancijo.

Na dan, ko so na blagovnih rezervah pripravljali in nato podpisali pogodbo, je bil Pusar ves čas v stiku z ministrstvom za gospodarstvo. Počivalšek je svoji svetovalki, sicer nekdanji kriminalistki iz Celja Katarini Bovha, naročal, naj pokliče Pusarja za dogovor glede respiratorjev. Odgovorila mu je, da ga je dobila in da stvari ureja, da je bančna garancija zagotovljena in da bodo našli primerno rešitev.

Po uspešni dobavi bi vsak dobil svoj delež

Kriminalisti so ugotovili, da je GenePlanet po uspešni dobavi ventilatorjev sklepal posle s posredniki, tudi Pristopom, zaradi česar upravičeno sumijo, da je šlo za izplačila provizij, ki si jih bodo izplačali po dobavi, pri čemer bi vsak dobil svoj delež.

GenePlanet je Pristopu 29. maja 2020 nakazal 152.500 evrov, 30. septembra 91.500, 13. oktobra pa 30.500 evrov.

Direktor GenePlanet Marko Bitenc (na desni). Foto: STA

Med drugim naj bi bila kot posrednika vpletena tudi podjetnik in redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Aleš Ahčan ter dermatologinja Špela Elizabeta Ulaga. Ko so z Ahčanom novinarji Tarče stopili v stik, je poslovno sodelovanje z omenjenimi zanikal.

To ni edini sporni posel Primoža Pusarja

Poleg tega so razkrili, da to ni edini zaslužek Pusarja z zaščitno opremo. 11. marca, na dan, ko je od Počivalška prejel stik z Zakrajškom, je registriral spletno sanides.si in začel trgovati z zaščitno opremo in razkužili.

Njegovo podjetje Genesis inženiring, ki pred epidemijo ni poslovalo, je leta 2020 ustvarilo skoraj 2.000.000 evrov prihodkov in kar četrt milijona evrov čistega dobička. Pusar je podjetje takoj po izvedenih poslih v začetku aprila 2020 sicer prodal vodji pravne službe na Pristopu Karin Pirc.

Pristop je deloval pri direktorici celjske bolnišnice

Pristop je pri celotnem poslu, kot so sklepali preiskovalci, deloval pri direktorici celjske bolnišnice Margareti Guček Zakošek, ki je prva nabavila te ventilatorje in si močno prizadevala pri gospodarskem ministrstvu, da so jih kupili še v imenu države. Urban Krajcar je z ministrstva za delo prišel na Pristop 16. marca, le dva dni pred podpisom sporne pogodbe, prej pa je bil tri leta zaposlen v celjski bolnišnici. Kot je razvidno iz zasežene komunikacije, je prav Krajcar direktorici celjske bolnišnice kot ponudnika ventilatorjev priporočil GenePlanet. To posredovanje je Guček Zakoškova zanikala. Dejala je, da je stik z njim prejela iz UKC, kar pa ne drži, saj je Krajcar pisno potrdil, da ji je prav on posredoval stik, saj ga je zanj zaprosila.

Guček Zakoškova je še isti dan potrdila naročilo za nakup 20 ventilatorjev podjetja GenePlanet, dan pozneje pa na račun podjetja nakazala avans v višini 430 tisoč evrov. Iz dokumentacije sledi, da je Guček Zakoškova GenePlanet promovirala pri Počivalšku, Jelki Godec in drugih zadolženih za nabavo zaščitne opreme.

Margareta Guček Zakošek je prva nabavila ventilatorje in si močno prizadevala pri gospodarskem ministrstvu, da so jih kupili še v imenu države. Foto: Planet TV

S Pristopom je sodelovala tudi Golobova sekretarka za strateško komuniciranje

Zadnja leta je bila na Pristopu zaposlena tudi Melita Župevc, sedanja sekretarka za strateško komuniciranje v kabinetu vlade Roberta Goloba. Še pred dnevom je bila na spletni strani oglaševalske agencije Pristop navedena kot svetovalka za korporativno komuniciranje, danes pa je pod to funkcijo vpisan Primož Pusar.

Zadnja leta je bila na Pristopu zaposlena tudi Melita Župevc. Foto: STA Ob tem se pojavlja vprašanje, kakšno vlogo bo Pristop odigral v tej vladi. Tik pred oddajo so za Tarčo iz kabineta vlade sporočili: "Predsednik vlade Robert Golob je takoj po volitvah poslankam in poslancem ter vsem svojim sodelavcem prepovedal kakršnekoli stike z agencijami, ki se ukvarjajo tudi z lobiranjem. Z agencijo Pristop tako kabinet predsednika vlade ne sodeluje. Državna sekretarka Melita Župevc je bila na to mesto imenovana izključno zaradi svojih strokovnih kompetenc."

K sodelovanju v Tarči so bili povabljeni tudi nekdanja generalna direktorja policije Anton Olaj in Anton Travnjak, sodelavka Zdravka Počivalška Andreja Potočnik, direktor GenePlaneta Marko Bitenc, Matej Skočir, zdajšnji državni sekretar na ministrstvu za okolje, ki je pri dobavi zaščitne opreme skrbel za ključno dokumentacijo, kot zadnji pa je sodelovanje zavrnil tudi Zdravko Počivalšek.