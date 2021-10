Cantarutti o ugotovitvah KPK: Če bi bil danes postavljen v tak položaj, bi ravnal enako

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč v postopku preverjanja nabav zaščitne opreme ob začetku epidemije covid-19 septembra ugotovila, da je Cantarutti pri nabavah neupravičeno privilegiral podjetje Hmezad - TNT, danes pa je še sporočila, da je privilegiral tudi podjetje Medicop. Temu naj bi odobril hitro izvedbo nakupa kisika, zavodu za blagovne rezerve naj bi poslal več navodil za izvedbo ponudb oziroma pogodb ter se vpletel v urejanje bančne garancije, za kar pa ni imel pristojnosti.

"Bolje bi bilo, da bi se zaprl v pisarno in izklopil telefon"

Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Cantarutti zdaj pojasnjuje, da so na ministrstvu ob začetku epidemije prejemali klice iz slovenskih bolnišnic, naj zagotovijo dodatne količine kisikovih enot, ki jih bodo potrebovali ob morebitnem zaostrovanju razmer. Zavod blagovnih rezerv je bil takrat že brez direktorja, ki je zbolel za boleznijo covid-19 in bil zelo neodziven, sam pa se znašel pred izjemno zahtevno nalogo zagotovitve zaščitne medicinske opreme, kar ni njegovo osnovno poslanstvo, in predvsem z nesposobnim namestnikom direktorja.

Kot je zapisal, ne zanika, da je enkrat poklical na zavod in poslal nekaj elektronskih sporočil ter jih prosil, da vendarle poskrbijo za papirologijo glede pogodbe z dobaviteljem kisikovih enot, slovenskim podjetjem Medicop. "Niti slučajno pa ni bil moj namen favoriziranje posameznega podjetja, dejstvo pa je, da je kisikove enote v tistem trenutku ponujal le Medicop," je dejal Cantarutti.

Po njegovih navedbah so vojne razmere na globalnem trgu medicinske opreme botrovale hitremu odzivanju "in prepričan sem, da sem storil samo tisto, kar bi vsak normalen človek, ki mu ni vseeno za Slovenijo in bi se znašel na mojem mestu". "Žal že dolgo ugotavljam, da bi bilo zame bolje, da bi se zaprl v pisarno in izklopil telefon," je še dodal.

KPK kot institucijo spoštuje, se pa "niti slučajno" ne strinja z očitanimi obtožbami o preseganju pooblastil, "saj menim, da komisija ni upoštevala vseh razmer, v katerih smo na ministrstvu takrat delovali in sprejemali odločitve", je še zapisal Cantarutti.